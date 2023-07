Ar aukso karštinė baigėsi? „ChatGPT“ ir kitų DI sistemų naudotojų skaičius mažėja

Vasario mėn. buvo pranešta, kad „ChatGPT“ tapo sparčiausiai augančia visų laikų programėle, vos per du mėnesius surinkusi 100 mln. naudotojų, nors neseniai ją aplenkė „Meta“ programa „Threads“. Tačiau „Washington Post“ praneša, kad praėjusį mėnesį sumažėjo programėlę parsisiuntusių ir „ChatGPT“ svetainėje apsilankiusių žmonių skaičius. Remiantis interneto bendrovės „Similarweb“ duomenimis, birželį, palyginti su ankstesniu mėnesiu, mobiliųjų ir stacionariųjų kompiuterių lankytojų srautas sumažėjo 9,7 %. Be to, „Sensor Tower“ duomenys rodo, kad „iPhone“ programėlės atsisiuntimai, nuo birželio pradžioje pasiekto aukščiausio lygio nuolat mažėjo. Iš „Similarweb“ duomenų taip pat matyti, kad mažėja „Microsoft Bing“, „Google Bard“ ir „Character.AI“ lankytojų skaičius, o tai rodo, kad ši tendencija apima ne tik „ChatGPT“.

Buvo iškeltos kelios teorijos, paaiškinančios tokį naudotojų sumažėjimą. Gali būti, kad žmonės pavargo nuo dirbtinio intelekto haliucinacijų ir melagingos informacijos generavimo iš oro. Kokybės sumažėjimą galėjo lemti tai, kad „OpenAI“ bando sumažinti sistemos eksploatavimo išlaidas.

Mažėjantį naudotojų skaičių taip pat gali paaiškinti nauji su dirbtiniu intelektu susiję reglamentai ir taisyklės Europoje, daugybė teisminių procesų, susirūpinimas privatumu ir studentų bei moksleivių (kurie įrankį naudoja darbams rašyti) vasaros atostogos. Gali būti net taip, kad „OpenAI“ nustatytos apsaugos priemonės kai kuriuos žmones pastūmėjo link necenzūruojamų alternatyvių DI sistemų.

Mažesnis generatyvinio dirbtinio intelekto naudotojų skaičius nereiškia, kad ši pramonė išnyks, tačiau tai gali atspindėti, kad su šiomis priemonėmis susijęs ažiotažas sulėtėjo. O tai galiausiai gali būti naudinga visiems.