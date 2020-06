Artimiausiais metais „Intel“ turėtų beveik dvigubai padidinti procesorių spartą per taktą

„Intel“ yra užstrigusi su „Skylake“ branduoliu ir tik „Ice Lake“ procesoriai, kurie yra skirti nešiojamiems kompiuteriams, turi naujesnį „Sunny Cove“ branduolį. Kaip žinome, šis branduolys suteikia apie 18 % didesnę spartą per taktą lyginant su „Skylake“. „MebiuW“ įrašas „Twiter“ detalizuoja, kokio spartos per taktą prieaugio galime tikėtis iš „Intel“ sekančių architektūrų.

Sekantis „Willow Cove“ branduolys jau turi atnešti 25 % didesnę spartą per taktą lyginant su „Skylake“. Būtent šiuos branduolius turėtume pamatyti „Rocket Lake“ procesoriuose, kurie bus skirti staliniams kompiuteriams. Toliau seksiantys „Golden Cove“ branduoliai jau siūlys net 50 % didesnę sparta per taktą vis dar lyginant su „Skylake“. Kas įdomu, kad procesoriai su „Willow Cove“ branduoliais vis dar turėtų būti gaminami naudojant 10 nm litografiją. Nors „WCCFTech“ spekuliuoja, kad procesoriai su „Willow Cove“ branduoliais bus išleidžiami 2021-2022 metais, bet į tai reiktų žvelgti atsargiai. Galiausiai „Ocean Cove“ branduolys. Jis, lyginant su „Skylake“, turi atnešti net 80 % didesnę spartą per taktą. Procesoriai su „Ocean Cove“ branduoliu jau turėtų būti gaminami naudojant 7 nm litografiją.