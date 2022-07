„ASRock“ planuoja žengti į monitorių rinką

Keletas naujų „ASRock““ produktų praėjo KCC sertifikavimą, kuri yra FCC korėjietiškas atitikmuo. Paprastai tai būtų nauja pagrindinė plokštė arba galbūt kokia nors mažo formato sistema, tačiau, kaip bebūtų keista, mes žiūrime į žaidimų monitorius. Nutekėjimas įvyko dėka @momomo_us, kuris išsiaiškino daug pikantiškų detalių apie du modelius, o apie kitus modelius žinome tik pagrindines specifikacijas. Pirmiausia turime „PG34WQ15R“, kuris yra 34 colių lenktas VA ekranas su 3440×1440 raiška. Jis palaiko „FreeSync Premium“ ir turi 48-165 Hz atnaujinimo dažnio diapazoną per „DisplayPort“ ir 48-100 Hz per HDMI 1.4. Kitas modelis yra „PG27FF“ – tai įprastas 1080p IPS 27 colių ekranas, kuris taip pat palaiko „FreeSync Premium“, o jo atnaujinimo dažnio diapazonas per DP ir HDMI yra nuo 48 iki 165 Hz. Atrodo, kad yra keli šio modelio variantai, tačiau visi jie prasideda „PG27F“.

Tada turime „PG32QF“, kuris turėtų būti plokščias 32 colių ekranas su nežinomomis specifikacijomis, tačiau Q modelio pavadinime rodo, kad tai 1440p monitorius. Galiausiai turime „PG42U“, kurio modelio pavadinime esantis U rodo, kad tai 4K 42 colių ekranas. Stovas atrodo beveik identiškas tam, kurį ASUS naudoja savo „ROG Strix XG43UQ“ 4K monitoriui, o specifikacijos greičiausiai taip pat bus gana panašios, o tai reiškia, kad galime sulaukti 144 Hz ar aukštesnio atnaujinimo dažnio palaikymo. Visas keturias paneles gamina „TPV Technology“, gaminanti savo monitorius su AOC, „Envision“ ir „Philips“ prekės ženklais. Nežinoma, kada šie naujieji „ASRock“ monitoriai pasirodys rinkoje, tačiau atsižvelgiant į tai, kad jie praėjo sertifikavimą, labai tikėtina, kad tai įvyks dar šiais metais.