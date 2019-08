„Assetto Corsa Competizione“ kūrėjai nemato reikalo pridėti Ray Tracing

„nVidia“ seniau buvo pranešusi, kad „Assetto Corsa Competizione“ turės Ray Tracing efektus, bet dabar paaiškėjo, kad žaidimo kūrėjai nemato reikalo pridėti šios naujos technologijos.

„Assetto Corsa Competizione“ žaidimo kūrėjai teigia, kad jie turi ilgą sąrašą prioritetų, kurie užkirto kelią RTX palaikymui. Taip pat buvo pridurta, kad kompanija neturi tikslo eikvoti kūrimo resursų ir laiko, kad į žaidimą įdiegtų labai žemus kadrus sukeliančius efektus.

Toks pasikeitimas labai keistas, nes reklamuojant „Assetto Corsa Competizione“ visur buvo pridedamas RTX ženkliukas, o „nVidia“ šį žaidimą laikė vienu iš pavyzdinių demonstruojant Ray Tracing efektus.

Our priority is to improve, optimize, and evolve all aspects of ACC. If after our long list of priorities the level of optimization of the title, and the maturity of the technology, permits a full blown implementation of RTX, we will gladly explore the possibility, but as of now there is no reason to steal development resources and time for a very low frame rate implementation.