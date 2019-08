„nVidia“ generalinis direktorius mano, kad tik pamišę perka GPU be RTX

Per „nVidia“ ketvirčio finansinės ataskaitos paskelbimą, kompanijos generalinis direktorius, Jensen Huang, pasisakė, kad yra beprotiška pirkti vaizdo plokštę, kuri nepalaiko Ray Tracing technologijos, nes vaizdo plokštę gi naudosime kelis metus.

Jensen Huang: At this point, it’s a foregone conclusion that if you’re going to buy a new graphics card, it’s going to last you two, three, four years, and to not have ray tracing is just crazy.