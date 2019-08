„ASRock RX 590 Phantom Gaming“ – mažytė turbina

Intro

„ASRock“ visi puikiai žino dėl jų pagrindinių plokščių, bet kompanija ne taip seniai žengė ir į vaizdo plokščių rinką, kai tapo AMD partneriu. Iš pradžių „ASRock“ galėjo pasiūlyti tik referencinio dizaino vaizdo plokštes, bet vėliau buvo sukurta „Phantom Gaming“ serija su išskirtinio dizaino aušinimu.

Apžvalgoje būtent ir pažiūrėsime, kaip atrodo „Phantom Gaming“ serijos atstovas. Gaila, kad tai nėra RX 5700 serijos vaizdo plokštė, bet vietoj to bandysime gyvenimo ciklą baigiančią „ASRock RX 590 Phantom Gaming“. Iš pažiūros tai gali atrodyti nelabai aktuali apžvalga, bet mums buvo labai įdomu RX 590 palyginti prieš GTX 1660. Vaizdo plokštės kainuoja panašiai ir kiekviena turi savo pliusų bei minusų.