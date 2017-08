„Asus“ ekspertams „šachtininkams“ pasiūlys išskirtinę pagrindinę plokštę

Vis dar nesibaigianti kripto valiutų psichozė verčia gamintojus siūlyti specialius produktus ir čia „Asus“ padirbėjo iš peties. Kompanija paruošė pagrindinę plokštę profesionalams kripto valiutų kasėjams – „ASUS B250 Mining Expert“. Viena esminė šios pagrindinės plokštės savybė – ji turi net 19 PCIe jungčių, bet galima prijungti „tik“ 16 vaizdo plokščių, tiesa ne tiesiogiai, bet per specialius ilgiklius.

„ASUS B250 Mining Expert“ turi B250 mikroschemų rinkinį ir yra kurta galvojant vien apie „kasėjus“. To, ko nereikia, atsisakyta norint sumažint kainą ir orientuotasi tik į reikalingus dalykus. Pagrindinė plokštė turi 19 PCIe jungčių, viena jų yra x16, kitos x1 ir visos turi PCIe 3.0 sąsają. „Asus“ įmontavo net tris ATX12V (24-Pin) jungtis, papildomam elektros tiekimui ir stabilumui užtikrinti. Be to, kiek patobulintas BIOS, kad dar padidintų kasimo greitį.

Pranešama, kad „ASUS B250 Mining Expert“ rekomenduojama kaina yra 130 USD.