„Asus“ praneša apie „ProArt PA27AC“ HDR monitorių

„Asus“ atskleidė informaciją apie greitai išleidžiamą, profesionalams skirtą, 27 colių monitorių su HDR – „ProArt PA27AC“. Tai 27 colių įstrižainę turintis monitorius su 2560 x 1440 rezoliucija ir IPS panele. Kadangi tai darbui skirtas produktas aukšto atnaujimo dažnio nereikia tikėtis, tad tenkinsimės 60 Hz ir 5 ms GTG atsako laiku. Malonu, kad gauname „FreeSync“ technologiją.

„ProArt PA27AC“ padengia 100 % sRGB spalvų spektro ir turi 8 bpc spalvų gylį (tikros 8 bit spalvos). Monitorius atitinka „displayHDR 400“ standartą, jo ryškumas gali siekti iki 400 nitų. „Asus ProArt PA27AC“ turi vieną DisplayPort 1.2a, vieną HDMI 2.0 ir vieną HDMI 1.4 jungtį. Be to, dar gauname C tipo USB su „Thunderbolt 3“. Ši jungtis ne tik leidžia sujungti prietaisus į grandinę, bet ir išvesti vaizdą. Gaila, bet „Asus“ kol kas neatskleidžia „ProArt PA27AC“ kainos.