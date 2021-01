ASUS praneša, kad 2021 metais jų kompiuterių komponentų kainos kils

Parduotuvėse jau senokai matome ne labai malonias kompiuterių komponentų kainas. Ypač prasta situacija yra su vaizdo plokštėmis. Panašu, kad geresnių laikų sulaukti bus labai sunku, nes ASUS sako, kad jiems tenka didinti visų komponentų rekomenduojamas kainas. To priežastys yra labai paprastos. Kyla įvairių komponentų kainos, didėja veiklos sąnaudos, brangsta logistika, taip pat blogėja situacija su muitais.

ASUS sako, kad įtemptai dirba su partneriais, kad produktų kainos didėtų kuo mažiau, bet kainų augimas yra neišvengiamas. Kol kas kompanija nedetalizuoja kiek tiksliai kils kainos kiekvienam produktui, o kainų padidėjimą pamatysime pirmame 2021 metų ketvirtyje.

Update regarding MSRP pricing for ASUS components in 2021.

This update applies to graphics cards and motherboards*

We have an announcement in regards to MSRP price changes that are effective in early 2021 for our award-winning series of graphic cards and motherboards. Our new MSRP reflects increases in cost for components. operating costs, and logistical activities plus a continuation of import tariffs. We worked closely with our supply and logistic partners to minimize price increases. ASUS greatly appreciates your continued business and support as we navigate through this time of unprecedented market change.

*additional models may see an increase as we moved further into Q1.