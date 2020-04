ASUS ROG nešiojamuose kompiuteriuose pradės naudoti skystą metalą

Dažniausiai skystą metalą vietoj termo pastos naudoja rimti spartintojai ar entuziastai. Tai leidžia sumažinti komponento temperatūrą labai apčiuopiamai. Skystas metalas beveik niekur nenaudojamas gamyklose, nes jį reikia tepti ranka, norint tinkamo kiekio. Panašu, kad ir čia gamintojai patobulėjo ir šis procesas gali būti automatizuotas. ASUS tam skyrė daugiau nei metus, kad skystą metalą būtų galima naudoti masinėje gamyboje.

ASUS skysta metalą iš „Thermal Grizzly“ naudos ant procesorių ir tai turi suteikti 10-20 laipsnių mažesnės temperatūras. Tuo pačiu procesorius galės išlaikyti didesnį dažnį, o ventiliatoriai suksis žemesniais sūkiais.

Skystas metalas ASUS nešiojamiems kompiuteriams užtepamas keliais žingsniais. Pirma, su mentele braukant per procesoriaus kristalą imituojami žmogaus judesiai. Šių judesių yra lygiai 17. Būtent tiek yra optimaliausias skaičius, kurį ASUS nustatė testų metu. Po to ant procesoriaus silicio užpurškiami dar du skysto metalo taškai. ASUS testų metu nustatė, kad per mažai skysto metalo nesuteikia norimo rezultatų ir temperatūra nėra labai gera, o skysto metalo užtepus per daug galime sugadinti lustą, nes skystas metalas yra laidus elektrai.

ASUS praneša, kad tai bus ROG serija, gaus skystą metalą, kurios išleidimas vyks antrame 2020 metų ketvirtyje.