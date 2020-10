ASUS savo B450/X470 pagrindinėms plokštėms gali nesuteikti „Ryzen 5000“ palaikymo

AMD visai neseniai pranešė, kad tik 2021 metų pradžioje galės savo partneriams pateikti mikrokodą, kuris įgalins „Ryzen 5000“ serijos procesorių palaikymą B450/X470 pagrindinėse plokštėse. Suprantama, šį mikrokodą dar po to turės su naujais BIOS išplatinti patys gamintojai ir, panašu, kad kol kas tam ruošiasi ne visi.

Žmogus turintis „ASUS Crosshair VII Hero X470“ pagrindinę plokštę ASUS paklausė kada jis sulauks „Ryzen 5000“ serijos procesorius palaikančio BIOS, bet gavo tik neigiamą atsakymą. ASUS darbuotojas, teigia, kad iš inžinierių gavo atsakymą, jog „Ryzen 9 5900X“ palaikymas „ASUS Crosshair VII Hero X470“ yra neplanuojamas ir pasiūlė įsigyti B550 arba X570 pagrindinę plokštę „Ryzen 5000“ serijos procesoriui palaikymui. Labiausiai tikėtina, kad dalis ASUS darbuotojų kol kas net nežino apie „Ryzen 5000“ palaikymą b450/X470 pagrindinėse plokštėse, nes paprasčiausiai dar net nėra tam skirto mikrodo. Tikriausiai, labai greitai išgirsime oficialų ASUS pranešimą šia tema, kuriame bus viskas išsamiai paaiškinta.

ASUS Support

I am writing this email to provide you an update about your ongoing case. According to our engineers, We have no plans for the Crosshair VII Hero to support the Ryzen 5900X, please purchase Crosshair VIII Hero and any Ass (*ASUS) B550 motherboard that will support Ryzen 5900X and 5000 series processors.