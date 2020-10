NVIDIA, galimai, svarsto „Ampere“ gaminti naudojant TSMC 7 nm litografiją

Pasirodė naujiena, kurią geriausia būtų vadinti gandu, kad NVIDIA svarsto „Ampere“ architektūros lustų gamybą 2021 metai perkelti į TSMC 7 nm litografiją. „Digitimes“ teigia tokią informaciją gavę iš industrijos šaltinių. Kol kas nėra aišku ar visi lustai bus perkelti į pažangesnę litografiją ar tik patys galingiausi, kurie labiausiai kenčia nuo per didelių energijos sąnaudų. Teigiama, kad tokia galimybė atsirado dėl to, kad dalis TSMC klientų iš 7 nm litografijos pereina prie 5 nm techproceso, be to, TSMC pamatė, kad NVIDIA nejuokauja ir savo lustus gali gaminti ir pas „Samsung“. Dėl to galimai buvo kiek sumažintos kainos.

Net jei informacija apie NVIDIA „Ampere“ lustų gamybos perkėlimą į TSMC 7 nm litografiją yra teisinga to greitai neišvysime. Dabar nėra aišku kiek yra pažengęs lustų pritaikymas 7 nm litografijai, o tai užtrunka apie 9 mėnesius. Be to, komanda dirbusi prie šių lustų adaptavimo „Samsung“ litografijai to negali daryti prie kito projekto.

Todėl labiausiai tikėtina, kad „Ampere“ 7 nm atnaujinimas pasirodys ne anksčiau kaip kitų metų vasarą. Apie tokią strategiją buvo kalbama jau kiek seniau. Tokius atnaujintus lustus NVIDIA tikriausiai priskirtų SUPER serijai ir dėl to gautume RTX 3080 SUPER, RTX 3090 SUPER ir t.t. Perėjus prie 7 nm litografijos NVIDIA galėtų ne tik sumažinti energijos sąnaudas, bet ir padidinti dažnį. Kiek tai duotų papildomus spartos dabar sunku pasakyti.