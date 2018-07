„Asus“ savo tinklapyje praneša apie 65 colių 4K monitorių („ROG Swift PG6“)

Apie monstriškus 65 colių 4K monitorius išgirdome dar „Computex“ parodoje, o iki šiol ši tema buvo kiek primiršta, bet žinome, kad keli „nVidia“ partneriai paruoš savo versijas. „Asus“ savo tinklapyje, pagaliau pateikia įrašą apie šį milžinišką 65 colių 4K monitorių su 120 Hz atnaujinimo dažniu. Kol kas apie šio monitoriaus išleidimą žinių nėra, neatskleidžiama ir kaina. Ji turi paaiškėti, kai produktas bus arčiau išleidimo. Tikėtina, kad „Asus ROG Swift PG6“ prekyboje pasirodys prieš šventinį laikotarpį.

„Asus ROG Swift PG6“ be 4K ir 120 Hz atnaujinimo dažnio dar palaikys HDR10, o tai reiškia, kad maksimalus ryškumas bus 1000 cd/m2 ir bus palaikoma DCI-P3 spalvų gama. Monitorius turės G-Sync ir sugebės video rodyti jų įgimtu dažniu: 23.976, 24 ir 25. „Asus ROG Swift PG6“ savyje turės integruotą „nVidia Shield“, o tai leis be jokios papildomos įrangos žiūrėti „Netflix“, „Youtube“ ar kitas transliavimo platformas. Be to, bus palaikoma ir „Google Play“ parduotuvė, dar gausime ir integruotą „Google“ asistentą.

Kaip minėjome, „Asus ROG Swift PG6“ kaina kol kas neskalbiama, bet ji bus labai riebi.