Atsipalaiduokime: loterijos dėžių žaidimas-parodija

Loterijos dėžės žaidimuose, geriau žinomos kaip „Loot Box“, kelia vis didesnį žaidėjų pasipiktinimą. Kažkas sugalvojo iš to pasijuokti ir siūlo žaidimą-parodiją apie loterijos dėžes. Originalus pavadinimas pasako daugiau nei reikia: „I Can’t Believe It’s Not Gambling“ (liet. Negaliu patikėti, kad tai nėra lošimas).

Žaidimo metu galime atidaryti įvairias dėžes, rinkti sau daiktus ir juos sandėliuoti. Jei labai mėgstate loterijos dėžes, tai šis žaidimas kaip tik jums, „Steam“ jis kainuoja viso labo 98 € centus.