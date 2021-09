Atskleisti „Call of Duty Vanguard Open Beta“ sisteminiai reikalavimai

„Call of Duty Vanguard“ žaidimas rugsėjo 18 dieną žengia į Open Beta stadiją tad žaidimą galės išbandyti didelis kiekis žaidėjų. Tą galės padaryti ne tik asmeninių kompiuterių žaidėjai, bet ir turintys konsolę. Dar anksčiau žaidimo Open Beta galės išbandyti jį užsisakę iš anksto, išsamiau apie tai lentelėje žemiau. Kartu su pranešimu apie „Call of Duty Vanguard Open Beta“ buvo išplatinti ir sisteminiai reikalavimai kompiuteriams.

Minimalūs reikalavimai yra gan kuklūs. „Core i5-2500K“ ar „Ryzen 1600X“ procesorius su GTX 960, GTX 1050 Ti ar R9 380 vaizdo plokšte bei 8 GB atminties. Prie rekomenduojamų reikalavimų yra „Core i7-4770K“ ar „Ryzen 7 1800X“ procesorius su GTX 1070/GTX 1660 ar RX VEGA 56 vaizdo plokšte ir 16 GB atminties. Gaila, bet nepateikiama kokiam kadrų kiekiui ar rezoliucijai šie sisteminiai reikalavimai.

Minimalūs sisteminiai reikalavimai:

OS: Windows 10 64 Bit (1909 or later)

CPU: Intel Core i5-2500k or AMD Ryzen 5 1600X

RAM: 8GB RAM

Video: Nvidia GeForce GTX 960 2GB/ GTX 1050Ti 4GB or AMD Radeon R9 380

HDD: 45GB HD Space

Rekomenduojami sisteminiai reikalavimai:

OS: Windows 10 64 Bit (latest Service Pack)

CPU: Intel Core i7-4770k or AMD Ryzen 7 1800X

RAM: 16GB RAM

Video: Nvidia GeForce GTX 1070 8GB/ GTX 1660 6GB or AMD Radeon RX Vega 56

HDD: 45GB HD Space