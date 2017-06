„Beyond Good and Evil 2“ treileriai

„Ubisoft“ pagaliau atskleidė „Beyond Good and Evil 2“. Tai laukiamas „Beyond Good and Evil“ frančizės sugrįžimas. Žaidimas kuriamas „Ubisoft Montepellier“ ir „Michel Ancel“. Nieko nelaukiant kviečiame pasižiūrėti porą „Beyond Good and Evil 2“ treilerių.