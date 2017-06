Susižavėjimas iš pirmo žvilgsnio: „AOC AG352QCX“

Intro

Palyginus dar visai neseniai naudojome CRT tipo monitorius, kurie buvo gremėzdiški ir turėjo 4:3 kraštinių santykį. Po to atsiradę skystųjų kristalų monitoriai platėjo, kol visiems 16:9 kraštinių santykis tapo norma. Be ir to kai kuriems buvo negana – tada atsirado ypač platūs monitoriai su 21:9 kraštinių santykiu. Toks platus ekranas labai pravartus žaidžiant žaidimus ar žiūrint filmus, nes leidžia geriau pasinerti į matomą vaizdą. Bet perkant „Ultra-Wide“ monitorių nereikia pasikliauti vien įstrižainės parametru, nes, esant platesniam ekranui prie tos pačios įstrižainės lyginant su 16:9 monitoriumi, gauname mažiau naudingo ploto.

Jei artimiausiu metu galvojate būtent apie „Ultra-Wide“ monitoriau pirkimą, ši „AOC AG352QCX“ apžvalga kaip tik jums. Bandysime pasižiūrėti, kaip 35“ lenktą platų ekraną turintis monitorius panaudojamas kasdienėse užduotyse, žaidimuose, tiesiog naršant internete ar renkant tekstą. Šis „AG352QCX“ monitorius prie visa ko priklauso „AGON“ serijai, tai reiškia, kad jis skirtas žaidėjams. Jis gali pasigirti „FreeSync“ technologija ir 200 Hz atnaujinimo dažniu.