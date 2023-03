„Bing Chat“ jau gali sugeneruoti vaizdus iš žodžių

„Microsoft“ į „Bing Chat“ įdiegė naują funkciją – dabar naudotojai gali paversti savo žodžius vaizdais naudodami paprastą prašymą. „Bing Chat“, naudojantis pagrindinę programinę įrangą, kurioje veikia „OpenAI ChatGPT“, buvo patobulintas, kad natūralios kalbos užuominas būtų galima paversti vaizdais, pasitelkiant DALL-E modelį, kurį taip pat sukūrė „OpenAI“. Remiantis „Microsoft“ pranešimu, „BingAI“, padedama „OpenAI“, integravo pažangią DALL-E modelio versiją, o kūrėjai įdiegė apsaugos priemones, kad naudotojai negalėtų priversti dirbtinio intelekto generuoti nesaugių ar įžeidžiančių vaizdų.

Šios apsaugos priemonės sukurtos remiantis pačios „OpenAI“ politika ir principais, kuriuos ji išdėstė savo dirbtinio intelekto gairėse. Be to, „Microsoft“ korporacijos viceprezidentas ir vyriausiasis rinkodaros pareigūnas Yusufas Mehdi paaiškino, kad kai dirbtinis intelektas nustato, kad iš raginimo būtų sukurtas potencialiai žalingas vaizdas, sistema blokuoja tokio vaizdo kūrimą ir įspėja naudotoją apie tai, kas ir kodėl įvyko. J. Mehdi priduria, kad „Microsoft“ pridėjo modifikuotą „Bing“ piktogramą kiekvieno paveikslėlio apatiniame kairiajame kampe, kad būtų galima atskirti, kurie paveikslėliai buvo sukurti naudojant „Bing“ paveikslėlių kūrėją.

By typing in a description of an image, providing additional context like location or activity, and choosing an art style, Image Creator will generate an image from your own imagination. It’s like your creative copilot. Just type something like „draw an image“ or „create an image“ as a prompt in chat to get creating a visual for a newsletter to friends or as inspiration for redecorating your living room.

Microsoft