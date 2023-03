„The Last of Us Part 1“ treileryje atskleidžiame naujų detalių apie žaidimą

„Sony“ išleido naują „The Last of Us Part 1“ PC versijos treilerį, kuriame pateikiamos žaidimo funkcijos. Kovo 28 d. „The Last of Us Part 1“ bus išleistas asmeniniams kompiuteriams per „Steam“ ir „Epic Games Store“. Naujame treileryje patvirtinta, kad išleidimo metu žaidimas turės „FidelityFX Super Resolution 2“ (FSR 2.2) palaikymą, atrakintą kadrų dažnį ir specialius speedrun bei permadeath režimus. Be to, galime patvirtinti, kad žaidimas taip pat palaikys NVIDIA DLSS 2 technologiją nuo pirmosios dienos.

„The Last of Us Part 1“ PC versija turės daugybę kompiuterinių žaidimų žaidėjams skirtų grafinių parinkčių, įskaitant reguliuojamą tekstūros kokybę, šešėlius, atspindžius, aplinkos apipavidalinimą ir kt. „The Last of Us“ taip pat palaikys 21:9 ir 32:9 kraštinių santykį, skirtą itin plačių monitorių naudotojams.

„The Last of Us Part 1“ kompiuterio sistemos reikalavimai nėra itin gąsdinantys. „The Last of Us Part 1“ reikia AMD RX 6600 XT arba RTX 2070 Super, kad 1080p 60 FPS žaidimas vyktų aukštais nustatymais. Prie procesorių reikalavimų matome R5 3600X ir i7-8700.