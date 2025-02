„BioWare“ atleidžia darbuotojus nors įsibėgėja „Mass Effect“ kūrimas

Agentūra „Bloomberg“ pažymi, kad šis žingsnis sutampa su praėjusių metų studijos pareiškimu, kad ji „paskolins“ kai kuriuos savo kūrėjus kitiems patronuojančiosios bendrovės projektams, įskaitant „Iron Man“ ir „Skate“. Tačiau studija paskelbė, kad dabar šie pasikeitimai yra negrįžtami. Šis žingsnis buvo netikėtas, kaip ir dviejų dešimčių darbuotojų, įskaitant scenaristą Tricką Weekesą ir prodiuserę Jen Cheverie, atleidimas. Lieka tik „pagrindinė komanda“, kurią sudaro šiek tiek mažiau nei 100 darbuotojų, dirbančių prie „Mass Effect“ projekto, apie kurį „BioWare“ pradėjo kalbėti gerokai daugiau nei prieš dvejus metus.

Darbuotojų atleidimas prasidėjo po praėjusį Heloviną debiutavusio žaidimo „Dragon Age: The Veilguard“ išleidimo. Šiuo žaidimu „BioWare“ grįžo į „Dragon Age“ visatą po dešimties metų pertraukos nuo „Dragon Age: Inquisition“. Po išleidimo „Veilguard“ sumušė „BioWare“ „Steam“ rekordus, pasiekdamas maždaug 70 414 vienu metu žaidžiančių žaidėjų ir nustumdamas „Mass Effect Legendary Edition“ (59 817) į antrąją vietą.

Deja, pirminės sėkmės EA neužteko. Leidėjas pranešė, kad per 2024 m. IV ketvirtį „Veilguard“ buvo parduota apie 1,5 mln. vienetų, t. y. beveik 50 proc. mažiau, nei tikėtasi, ir tai EA supratimu reiškia nesėkmę. Per neseniai vykusį pokalbį dėl pajamų generalinis direktorius Andrew Wilsonas nurodė, kad žaidimo nesėkmė prisidėjo prie to, kad bendrovė peržiūrėjo savo finansines prognozes.

Vangus „Dragon Age: The Veilguard“ priėmimas kelia susirūpinimą dėl būsimų „BioWare“ projektų, ypač dėl būsimo „Mass Effect“ žaidimo. Pastaraisiais metais studija susidūrė su keliomis kliūtimis, įskaitant pagrindinių darbuotojų pasitraukimą ir planuotų daugelio žaidėjų elementų atšaukimą vieno žaidėjo patirties naudai. „Veilguard“ nukrypimas nuo pergalingos „BioWare“ formulės ir šios nesėkmės privertė gerbėjus susimąstyti apie studijos kryptį ir gebėjimą pateisinti lūkesčius.

Darbuotojų atleidimas, kai studija pradeda dirbti prie „Mass Effect“, atrodo nelogiškas. Paprastai tokiu metu kūrėjai pradeda įdarbinimo vajų. Akivaizdu, kad EA daro spaudimą, siekdama sumažinti studijos pridėtines išlaidas, tačiau tai atrodo kaip nesėkmės planas.