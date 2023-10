Brangsta „Apple“ prenumeratos paslaugos

Po to, kai „Netflix“ neseniai padidino kai kurių savo planų kainas, „Apple“ taip pat padidino daugelio savo internetinių paslaugų – „Apple TV+“, „Apple Arcade“ ir „Apple News+“ – kainas. JAV ir kituose regionuose taip pat brangsta paslaugų paketai.

Naujienoms ir „Arcade“ tai pirmas kainų pakėlimas nuo jų išleidimo 2019 m. lapkričio mėn. Kita vertus, „Apple TV+“ kaina jau pernai buvo padidinta 40 % – nuo 4,99 iki 6,99 JAV dolerio Dabar ji padidėja nuo 6,99 iki 9,99 JAV dolerio per mėnesį, o „Arcade“ ir „News+“ dabar kainuoja atitinkamai 6,99 ir 12,99 JAV dolerio. Anksčiau jos kainavo 4,99 ir 9,99 dolerio.

Metinių „Apple TV+“ abonentų sąskaitos padidės nuo 69 iki 99 JAV dolerių per metus. Tas pats pasakytina ir apie „Apple One“ paketą, kurio individuali pakopa nuo 16,95 JAV dolerio per mėnesį pabrangs iki 19,95 JAV dolerio. Šeimos pakopa dabar kainuoja 25,95 JAV dolerio, o „Premier“ parinktis kainuos 37,95 JAV dolerio per mėnesį.