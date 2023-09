Bus perdaromi pirmieji trys „Tomb Raider“ žaidimai

Originaliojo „Tomb Raider“ ir pirmųjų dviejų tęsinių atnaujintos versijos pasirodys 2024 m. vasario 24 d. už 29,99 JAV dolerio. Šiuos perdarytus žaidimus bus galima įsigyti „Steam“, GOG, „PlayStation 5“, „PlayStation 4“, „Xbox One“, „Xbox Series“ ir „Nintendo Switch“. Originalių versijų savininkai „Steam“ arba GOG gali pasinaudoti 20 proc. išankstinio užsakymo nuolaida.

Šiuos patobulintus leidimus kuria „Aspyr Media“, kompanija, pripažinta dėl tokių žaidimų kaip „Star Wars: Knights of the Old Republic II“ ir „Indigo Prophecy“ perleidimų. „Aspyr“ šiuo metu taip pat kuria pirmojo „Knights of the Old Republic“ žaidimo perdirbinį.

Vizualiniai „Tomb Raider“ žaidimų atnaujinimai daugiausia susiję su padidintu modelių detalumu ir tekstūrų raiška, o lygių dizainas lieka nepakitęs. Šiuose perdarytuose žaidimuose taip pat patobulinta žaidimo kokybė, įskaitant modernizuotą valdymo schemą su vaizdo fiksavimo funkcija. Žaidėjai turi galimybę perjungti naująją ir klasikinę grafiką bei valdymą. Be to, į kolekciją įtraukti visi visų trijų žaidimų papildymai ir slapti lygiai.

Minimalūs kompiuterio sistemos reikalavimai dažniausiai yra nereiklūs, tačiau gali nustebinti tai, kad reikia bent jau „GeForce GTX 970“ Palyginimui, tiek „Baldur’s Gate III“, tiek „Cyberpunk 2077“ minimaliose specifikacijose nurodytas ta pati vaizdo plokštė. Tačiau „Tomb Raider“ kolekcijai reikia tik 2 GB atminties vietos ir ji suderinama su „Windows 7“.