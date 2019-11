Būsimi „G-Sync“ monitoriai palaikys VESA adaptyvų sinchronizavimą („FreeSync“)

Tikriausiai ir jums atrodo, kad „nVidia“ jau prieš kelis metus leido savo vaizdo plokštes draugauti su „FreeSync“ monitoriais, šią technologiją dar žinome kaip VESA adaptyvus sinchronizavimas. Iš tiesų tai įvyko tik šiemet, sausio mėnesį. Be to, tuo pačiu „nVidia“ įgalino ir HDMI VRR (Variable Refresh Rate) technologiją, kuri leidžia vaizdo plokštės ir monitoriaus darbą sinchronizuoti per HDMI jungtį.

Dabar aiškėja, kad „nVidia“ keis ir savo „G-Sync“ modulio galimybes. Būsimi „G-Sync“ monitoriai palaikys HDMI VRR ir VESA adaptyvų sinchronizavimą. Tai reiškia, kad turint „G-Sync“ monitorių kadrų sinchronizavimas veiks ne tik su „GeForce“, bet ir su AMD vaizdo plokštėmis.

Jei jums kyla klausimas dėl ko taip elgiasi „nVidia“ tai atsakymas gan paprastas. Viskas daroma dėl konsolių, kurios būtent ir turi AMD vaizdo plokštes ir palaiko VESA adaptyvų sinchronizavimą. Tai tuo pačiu ateityje leis VESA adaptyvų sinchronizavimą išnaudoti ir būsimoms „Intel“ vaizdo plokštėms. Suprantama, „G-Sync“ technologija tampa atviresnė dar ir dėl to, kad pardavimai būtų geresni.

Gaila, bet esamiems „G-Sync“ monitoriams neplanuojama išleisti programinės įrangos atnaujinimo, kuris įgalintų HDMI VRR ir VESA adaptyvų sinchronizavimą.