„Call of Duty Modern Warfare“ daugelio žaidėjų režimo treileris

Jau rugsėjo 12 dieną bus išleidžiamas „Call of Duty Modern Warfare“ žaidimas. Tai jau šešioliktas „Call of Duty“ serijos žaidimas. Norint išlaikyti kuo didesni susidomėjimą nauju žaidimu išleidžiamas „Call of Duty Modern Warfare“ daugelio žaidėjų režimo (angl. multiplayer) treileris.

„Call of Duty Modern Warfare“ bus skirtas asmeniniams kompiuteriams, o taip pat PS4 ir XBOX ONE konsolėms.