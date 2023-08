„Call of Duty Modern Warfare III“ bus išleidžiamas lapkričio 10 d.

„Activision“ kurį laiką laikė gerbėjus nežinioje, tačiau gandai ir spekuliacijos pagaliau baigėsi, kai buvo oficialiai patvirtinta, kada bus pristatytas „Call of Duty: Modern Warfare III“ žaidimas. Tikėtina, kad žaidimas, kurį planuojama išleisti lapkričio 10 d., pratęs jaudinantį siužetą iš 2022 m. pirmtako, kuriame 141-oji operatyvinė grupė susivienijo su Meksikos specialiosiomis pajėgomis, kad likviduotų Hassan‘o Zyani keliamą teroristinę grėsmę. Šią naująją dalį sukūrė „Sledgehammer Games“, siekdama remtis ankstesnių savo kūrinių „Call of Duty: Advanced Warfare“ ir „Call of Duty: WWII“ sėkme.

„Sledgehammer Games“ išleistame vaizdo įraše nebuvo daug atskleista, tačiau jame pasirodė pažįstami veidai, įskaitant kapitoną Price’ą ir Vladimir‘ą Makarov‘ą, užsimenant apie vientisą įtraukiančio pasakojimo tęsinį. Pagal esamas spekuliacijas į „Call of Duty“ daugelio žaidėjų žemėlapių sugrįš ir gerbėjų pamėgtas „Call of Duty: WWI“ režimas „War“.