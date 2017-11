„Call of Duty: WWII“ per pirmas tris dienas sugeneravo $500 mln.

Jei kyla klausimas, kodėl vos ne kas metai išleidžiama vis nauja „Call of Duty“ dalis. Tad štai jums atsakymas. Visai neseniai pasirodęs „Call of Duty: WWII“ žaidimas per pirmas tris dienas sugeneravo puse mlrd. JAV dolerių, arba 500 mln. Žiūrint kaip jums labiau patinka.

Nauja „Call of Duty: WWII“ dalis buvo perkama dvigubai daugiau nei praėjusių metų leidimas. Toks susidomėjimas žaidimu privedė, prie to, kad tinkle vienu metu buvo rekordinis skaičius naudotojų.

Kaip žinome, „Call of Duty: WWII“ grįžo prie savo ištakų ir daugeliui toks žingsnis labai patiko, todėl žaidimas buvo perkamas labai noriai.