„COD Black OPS IIII“ galimai neturės vieno žaidėjo misijų

Pasklido gandai, kad „Call of Duty Black OPS IIII“ gali neturėti vieno žaidėjo misijų. „Call of Duty“ serija jau ne vieni metai atsainiai žiūri į šį rėžimą, o žaidimas labiausiai mėgstamas dėl kovos daugelio žaidėjų režime.

Tiesa, vieno žaidėjo režimas gali būti išimtas ne dėl to, kad juo mažai kas naudojasi, o dėl to, kad žaidimo kūrėjai paprasčiausiai nespėja jo užbaigti iki žaidimo išleidimo. Vietoj to nuspręsta resursus geriau skirti daugelio žaidėjų ir zombių režimams. Suprantama, ši informacija yra neoficiali.

Kaip galime tikėtis, „Activision“ šių gandų nekomentuoja. „Call of Duty Black OPS IIII“ bus išleidžiamas šių metų spalio 12 dieną.