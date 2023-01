„Corsair“ pranešė apie 10 GB/s PCIe 5.0 M.2 SSD, bet informaciją paskui pašalino

„Corsair“ parodė kol kas greičiausią PCIe 5.0 SSD diską M.2 formate. Bendrovė trumpame vaizdo įraše paskelbė šiek tiek pirminės informacijos apie būsimą produktą. Tačiau vaizdo įrašas buvo padarytas privačiu ir jo dabar pasiekti nebeįmanoma. Tai rodo, kad šio SSD išleidimas suplanuotas vėlesniame laikotarpiui. „Overclock3D“ sugebėjo užfiksuoti dalį informacijos iš vodeo, dėl to galima pamatyti patį SSD ir našumo rodiklius. „MP700“ pavadintas SSD diskas gali pasigirti fantastiška 10 GB/s skaitymo sparta. Įrašymo sekcija taip pat įspūdinga – NVMe SSD diskas gali pasiekti maždaug 9 GB/s, kas, kaip spėjame, yra nuolatinis rašymo greitis. Jame naudojama 3D TLC NAND Flash atmintis ir palaikoma „Microsoft DirectStorage“ technologija, užtikrinanti greitesnį duomenų įkėlimą. Toliau pateikiama „Corsair“ citata apie „MP700“.

Corsair

Experience the performance of PCIe Gen5 storage in your system, with up to 10,000MB/sec sequential read and 9,500MB/sec sequential write speeds for amazingly fast save, boot, and load times.

The high-bandwidth NVMe 2.0 interface and high-density 3D TLC NAND flash memory offer outstanding performance and longevity. Slot the MP700 directly into your motherboard thanks to its M.2 2280 form-factor, while a stylish aluminum heatsink helps manage temperatures and reduce throttling. Microsoft DirectStorage enables unprecedented load times when playing compatible games.