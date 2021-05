„Crytek“ duoda užuominas apie „Crysis 2 Remastered“ žaidimą

Panašu, kad „Crytek“ ruošiasi kurti arba jau kuria „Crysis 2 Remastered“, nes pradėjo duoti pirmąsias užuominas. Savo „Twitter“ paskyroje „Crytek“ padarė įrašą: „They used to call me Prophet.“. Būtent toka yra „Crysis 2“ žaidimo pradžia. Tad užuomina visiškai aiški, kompanija ruošiasi atnaujinti „Crysis 2“ žaidimą.

„Crysis 2“ žaidimas nebuvo taip gerai vertinamas kaip pirmoji dalis, kurios atnaujinimas pasirodė visai neseniai. „Crysis 2“ buvo skirtas tiek asmeniniams kompiuteriams, tiek konsolėms, dėl to neteko kai kurių funkcijų dėl konsolių apribojimų, jau nekalbant apie prastą grafiką. Vėliau asmeninių kompiuterių „Crysis 2“ žaidimo versija gavo grafikos pagerinimus, bet žala jau buvo padaryta.

„Crysis 2 Remastered“ turėtų gauti įvairių šiuolaikiškų efektų, tokių kaip ray tracing. Taip pat bus pagerintos tekstūros ir t.t.