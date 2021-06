„Cyberpunk 2077“ grįžta į „PlayStation“ parduotuvę nuo birželio 21 dienos

Pernai „Cyberpunk 2077“ buvo bene laukiamiausias, bet po jo išleidimo daugelis liko nusivylę. Ypač nepatenkinti buvo senesnės kartos konsolių žaidėjai, nes, švelniai tariant, žaidimas senai techninei įrangai buvo optimizuotas blogai, o ir grafika buvo prasta. Dėl to „Sony“ žaidimą netgi pašalino iš savo „PlayStation“ parduotuvės, o visiems įsigijusiems „Cyberpunk 2077“ žaidimą buvo siūloma jį grąžinti ir atgauti pinigus. „Cyperpunk 2077“ išėmimas iš „PlayStation“ parduotuvės tikrai sumažino pardavimus, nes milijonai žaidėjų tiesiog negalėjo to padaryti.

Nuo „Cyberpunk 2077“ išleidimo jau pasirodė ne vienas pataisymas ir progresas leidžia žaidimui grįžti į „PlayStation“ parduotuvę. Žaidimas bus grąžintas birželio 21 dieną.

CD Projekt RED

In relation to Current Report no. 66/2020 of 18 December 2020, the Management Board of CD PROJEKT S.A. with a registered office in Warsaw hereby publicly discloses the decision by Sony Interactive Entertainment to reinstate the availability of the digital edition of Cyberpunk 2077 on PlayStation Store, effective on 21 June 2021.