Dabar bus išleistas ir 16 branduolių 9000X3D?

Remiantis „Gigabyte“ pranešimu spaudai, AMD ketina pristatyti 16 branduolių „Ryzen 9000“ serijos procesorių su „3D V-Cache“. Šis procesorius tiesiogiai minimas „X3D Turbo Cache“ funkcijos aprašymą, kuri įdiegtą visose AM5 pagrindinėse plokštėse su naujausia AGESA 1.2.0.2A programine įranga. Iki šiol visi gandai rodė, kad lapkričio 7 dieną bus išleidžiamas tik 8 branduolių 9800X3D.

Tai pirmas kartas, kai AMD partneris tiesiogiai paminėjo šį 16 branduolių modelį. Įdomu tai, kad šiuo pranešimu buvo pasidalinta prieš tai, kai AMD oficialiai pristatė 8 branduolių „Ryzen 7 9800X3D“.

GIGABYTE X3D Turbo Mode is a cutting-edge feature that unifies cores distribution, bandwidth tuning, and hardware power balancing, resulting in pushing the boundaries of gaming performance. Empirical testing demonstrates that this feature delivers tangible benefits to gamers, with performance increases of up to 18% for incoming Ryzen™ 9000 series 16-core X3D processors, an astounding 18% for Ryzen™ 9000 non-X3D processors, and 5% for Ryzen™ 9800 X3D processors*. Notably, X3D Turbo Mode’s unique optimization parameters allow even Ryzen™ 9000 non-X3D processors to achieve similar gaming performance levels as their Ryzen™ X3D counterparts. Experience smoother gameplay, higher frame rates, and reduced latency with GIGABYTE’s BIOS innovation- X3D Turbo Mode.

— Gigabyte PR