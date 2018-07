Dar labiau įtraukianti žiūrėjimo patirtis su „Philips“ monitoriais

• „Philips“ 278E9 monitoriai išsiskiria lenktu ekranu, kuris sukuria pasinėrimo į turinį efektą

• Naujausia „Ultra Wide-Color“ technologija su „Full HD“ raiška leidžia mėgautis ypač natūraliu vaizdų atkūrimu

• Plonos ir elegantiškos konstrukcijos dizainas papuoš kiekvienus namus

Amsterdamas, 2018 m. Liepos 11 d., MMD, pirmaujanti technologijų bendrovė, pagal licenciją valdanti „Philips“ monitorių prekių ženklą, pristato naująjį 278E9 monitorių, papildysiantį „E9″ serijos gaminius privatiems naudotojams. Pasižymintis stilingu dizainu ir aukštos kokybės vaizdu, šis naujausias 27 colių įstrižainės modelis tęsia „E9″ monitorių tradiciją. 278E9 monitorius išsiskiria „Full HD“ raiška, naujausia „Ultra Wide-Color“ technologija ir labai plačiais apžvalgos kampais, kurie užtikrina ypač natūralų vaizdų atkūrimą. Be to, jame yra įdiegta AMD „FreeSync“ technologija, kuri leidžia mėgautis sklandžiu ir dar tikroviškesniu vaizdu.

Platesnė spalvų gama

278E9 monitorius pasižymi 27 colių dydžio plačių apžvalgos kampų ekranu bei „Ultra Wide-Color“ technologija, kuri išsiskiria ypač plačia spalvų gama, praturtinta gilesnėmis, ryškesnėmis ir natūralesnėmis spalvomis. „Full HD“ 1920 x 1080 (16:9 formato) raiška užtikrina fenomenalų detalumą bei ryškius ir kontrastingus vaizdus, tokius tikrus, kad norisi paliesti.

Naujasis „Philips“ monitorius turi daugybę funkcijų, paverčiančių žiūrėjimą malonumu. Šis modelis tausoja akis dėka „Flicker-Free“ technologijos, kuri reguliuoja ryškumą ir sumažina mirgėjimą, ir dėka „Philips LowBlue Mode“ režimo, kuris naudoja išmanią programinę įrangą, kad būtų sumažinta žalinga trumpųjų bangų mėlyna šviesa ir užtikrinta geresnė savijauta. Be to, „EasyRead“ režimas leidžia mėgautis laikraščių skaitymo potyriu, „SmartImage“ technologija suteikia galimybę optimaliai išnaudoti monitoriaus galimybes, o „SmartContrast“ perteikia neįtikėtinai sodrius tamsius atspalvius.

Labiau įtraukiantis vaizdas

Dėl labai nedidelio (1800 mm) išlinkio šio modelio VA ekranas sumažina vaizdo iškraipymą, suteikdamas svaiginančią vizualią patirtį. 278E9 monitorius išsiskiria ne tik platesne spalvų gama bei plonos lenktos formos dizainu, bet ir pažangia VA LED technologija, kuri kelių sričių vertikalaus lygiavimo dėka užtikrina itin aukštą statinį kontrastą, todėl vaizdas tampa dar gyvesnis ir ryškesnis. Be to, itin platus 178/178 laipsnių žiūrėjimo kampas leidžia į ekraną žiūrėti beveik bet kokiu kampu, mėgaujantis ypač aiškiu vaizdu. Dėl to šie modeliai idealiai tinka ne tik nuotraukų redagavimui bei filmų žiūrėjimui, bet ir interneto naršymui ir grafikos programų naudojimui. AMD „FreeSync“ technologija sinchronizuoja monitoriaus atsinaujinimo dažnį su grafikos procesoriaus pateikiamais kadrais, užtikrindama visapusišką sklandumą. O integruotų stereogarsiakalbių pora leidžia mėgautis tikroviškesniais vizualiais potyriais.

Stilingesnis dizainas

„Philips“ 278E9 pasižymi dar plonesnės ir elegantiškesnės konstrukcijos dizainu. Ekranas su itin siauru rėmeliu sukuria vientisumo įspūdį ir sklandų žiūrėjimą. Šis naujas modelis yra blizgios juodos apdailos su elegantišku metaliniu stovu, kurį galima pakreipti -5/20 laipsnių kampu. Jame taip pat įmontuota VESA tvirtinimo įranga.

Lengvesnė prieiga

Pritaikyti didelės spartos duomenims, 278E9 monitoriai turi būtinąją programinę įrangą tam, kad galėtų priimti didelės raiškos multimedijos sąsajos (HDMI) įvestį aukštos kokybės skaitmeninių vaizdo ir garso duomenų perdavimui iš asmeninių kompiuterių ar kitų audiovizualinių šaltinių. Šiuose monitoriuose taip pat įrengta „DisplayPort“ jungtis žaibiško greičio kadrų vaizdavimui ir atsinaujinimui bei „Separate Sync“ ir „Sync on Green“ jungtys.

„Philips 278E9QJAB“ jau yra, RRP – 229,00 EUR.

Daugiau informacijos apie „Philips“ monitorius rasite www.philips.com/monitors