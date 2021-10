DDR5 atmintis bus kur kas brangesnė už DDR4 atmintį

Jau už poros savaičių sulauksime 12 kartos „Core“ procesorių išleidimo. Tai bus pirmieji masėms skirti procesoriai su DDR5 atminties palaikymu. Naujo atminties standarto palaikymas suteiks daug didesnį atminties pralaidumą, bet ši atmintis turės didesnį atsako laiką. Tad dar neaišku kaip žaidimai ir įvairios užduotys į tai reaguos. 12 kartos „Core“ procesoriai tuo pačiu palaikys ir DDR4 atmintį. Tai bus daroma dėl to, kad esama atmintis bus kur kas pigesnė nei naujo atminties standarto moduliai.

MSI patvirtino, kad DDR5 atmintis bus ženkliai brangesnė už DDR4 atmintį. Seniau pereinant nuo vieno atminties standarto prie kito matydavome maždaug 30-40 % didesnes naujos atminties kainas. Su DDR5 situacija bus dar prastesnė. Prognozuojama, kad DDR5 atmintis už DDR4 atmintį bus brangesnės 50-60 %. Palaipsniui DDR5 kainos mažės ir joms pasiekti DDR4 lygį gali reikėti maždaug dviejų metų.

Historically, newer memory technology has always commanded close to a 30-40% premium over the previous generation. However, this time, DDR5 includes additional components that have driven the costs up further. As a result, we expect a 50-60% price premium compared to DDR4 at launch.

It typically takes around 2 years to reach price parity with previous generations, and we expect trends to remain similar with DDR5 modules as well.