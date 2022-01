Debiutuoja pažangiausias Xiaomi telefonas

Naujieji metai atnešė smagių žinių telefonų entuziastams. Xiaomi pristato aukštos klasės modelį Xiaomi 12 Pro, kuris taps naujuoju kompanijos flagmanu.

Telefonas atkeliauja su 6.73 colio ekranu, atkuriančiu 1440 x 3200 rezoliuciją. Ji pasižymi galimybe keisti vaizdo atnaujinimo spartą 1 – 120 Hz diapazone. Vaizdo atnaujinimo dažnis parenkamas pagal rodomą vaizdą, o ši technologija padeda prailginti baterijos gyvavimo laiką.

Telefono viduje plaka aštuonių branduolių Snapdragon 8 Gen1 procesorius, paremtas modernia 4 nm litografija. Jame yra vienas aukštos galios Cortex-X2 3,0 GHz branduolys, taip pat trys vidutinės galios Cortex-A710 2,5 GHz ir keturi mažos galios Cortex-A510 1,8 GHz branduoliai. Vaizdo apdorojimu rūpinasi Adreno 730 grafikos posistemis.

Telefono gale slepiasi trys 50 MP raiškos kameros, o priekyje dar viena, galinti fiksuoti 32 MP nuotraukas. Viena iš papildomų galinių kamerų skirta vaizdo priartinimui, o kita plataus kampo vaizdams fiksuoti. Pagrindinė Xiaomi 12 Pro kamera gali filmuoti 8K raiškos vaizdo įrašus, tiesa bus fiksuojami tik 24 kadrai per sekundę. Pasirinkus 4K raišką, pasiekiama 60 FPS vaizdo filmavimo sparta, o 1080p rezoliucijoje galima fiksuoti net 960 kadrų per sekundę, tai leis daryti kokybiškus „slow motion“ vaizdo įrašus.

Telefone randama kuklios 4600 mAh talpos baterija. Nepaisant to ji turi savo privalumų. Naudojant 120 W greitąjį įkrovimą ji užpildoma vos per 18 minučių. Net ir kraunant bevieliu būdu ji sugeba nustebinti – 50 W galios įkrovimo sistema bateriją paruošia Xiaomi 12 Pro naudojimui vos per 42 minutes.

Numatoma apytikslė telefono kaina – apie 650 eurų.