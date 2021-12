„Tomb Raider“ trilogija siūloma nemokamai

Šiuo šventiniu laikotarpiu „Epic Games“ kasdien siūlė vis po naują žaidimą, o viską nusprendė užbaigti su trenksmu. Ateinančią savaitę visi norintys į savo biblioteką galės pridėti „Tomb Raider“ trilogijos visus tris žaidimus. Šie žaidimai yra „Tomb Raider“ (2013 m.), „Rise of the Tomb Raider“ (2015 m.) ir „Shadow of the Tomb Raider“ (2018 m.). Visi trys žaidimai veikia tik su „Windows“ operacinėmis sistemomis. Pasiūlymas dėl šių žaidimų bus aktyvus iki sausio 6 dienos.

„Tomb Raider“ rasite čia

„Rise of the Tomb Raider“ rasite čia

„Shadow of the Tomb Raider“ rasite čia