Dėl „Intel“ skelbiamo konkurso aiškėja, kiek gali kainuoti galingiausia ARC vaizdo plokštė

„Intel“ yra paskelbusi specialų „Scavenger Hunt“ konkursą, kurio prizai taip pat yra dar neišleistos ARC vaizdo plokštės. Iš viso dalyviams bus padovanota net 300 vaizdo plokščių ir dar papildomų prizų. Labai įdomu, kad konkurso taisyklėse yra pateikiama laimėjimų vertė.

Pagrindinis prizas yra speciali „Intel“ ARC atributika, „Xbox Game Pass“ 6 mėn. ir ARC premium vaizdo plokštė. Kaip sako „Intel“, šios dovanos vertė 900 USD, atmetus priedus galime sakyti, kad galingiausia ARC vaizdo plokštė turėtų kainuoti apie 800 USD. Antros pakopos prizas susideda iš ARC vaizdo plokštės, specialios atributikos ir 3 mėn. „Xbox Game Pass“. „Intel“ šį prizą įvertina 700 USD, tad galime sakyti, kad antra pagal spartą ARC vaizdo plokštė kainuos apie 600 USD.

