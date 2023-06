„Dell Australia“ pripažinti kalti dėl apgaulingos pardavimų praktikos

Pirmadienį Australijos federalinis teismas paskelbė, kad „Dell Australia“, parduodama vartotojams monitorių rinkinius, taikė apgaulingą pardavimo praktiką. Sprendime teigiama, kad „Dell Australia“ interneto svetainėje buvo pateikta melaginga ar klaidinanti informacija apie prie pirkinių pridedamų monitorių kainas.

Nuo 2019 m. rugpjūčio mėn. iki 2021 m. gruodžio mėn. bendrovė „Dell Australia“ reklamavo monitorius siūlydama nuolaidas, jei pirkėjai juos pridėdavo prie savo dabartinių užsakymų. Pasiūlymai svetainėje buvo rodomi pavaizduoti su „pridėtinės“ kainos nuoroda šalia didesnės kainos perbrauktu šriftu. Vartotojai pagrįstai manė, kad perbrauktos kainos reiškia, jog jie gauna geresnį pasiūlymą nei pirkdami monitorių atskirai.

Tačiau kainos neatspindėjo realybės. Iš tikrųjų daugeliu atvejų nuolaidos buvo tokios pat ar net mažesnės nei atskirai parduodamų monitorių kaina. Australijos konkurencijos ir vartotojų teisių apsaugos komisijos (ACCC) atstovė Liza Carver tokią praktiką pavadino šokiruojančia.

„Kai kuriais atvejais vartotojai už papildomą monitorių, reklamuojamą su nuolaida, mokėjo daugiau, nei būtų mokėję, jei būtų pirkę atskirą produktą, o tai šokiruoja“, – teigė Komisijos narė Carver.

Be perbrauktos kainos, „Dell“ taip pat naudojo ir kitus apgaulingus metodus ir formuluotes, kad suklaidintų vartotojus, pavyzdžiui, „Įskaičiuota X % nuolaida“, „Iš viso sutaupoma: X USD“, „Kaina su nuolaida: X USD“ ir „Pirkdami kartu su šiuo gaminiu gaukite geriausią populiarių priedų kainą“.

ACCC teigia, kad per minėtą laikotarpį pirkėjai išleido daugiau nei 2 mln. Australijos dolerių (1,3 mln. JAV dolerių) maždaug 5300 monitorių priedų įsigijimui. Federalinis teismas įpareigojo „Dell“ visiškai arba iš dalies grąžinti pinigus visiems pirkėjams, kurie buvo apgauti dėl nesąžiningų sandorių. Bendrovė taip pat privalo pasamdyti nepriklausomą atitikties užtikrinimo specialistą, turintį patirties vartotojų teisės srityje. Be to, Teismas renka pastabas dėl papildomų sankcijų „Dell Australia“, pavyzdžiui, baudų ar kitų nuobaudų, ir gali jas skirti per būsimą posėdį.

„Dell“ teigė, kad dėl to kalta klaida nustatant kainas interneto svetainėje, ir taip ji gynėsi, kai ACCC praėjusių metų lapkritį pateikė ieškinį. Bendrovė taip pat teigė, kad ketina grąžinti klientams pinigus su palūkanomis, kad ištaisytų savo klaidą, ir imasi priemonių, susijusių su kainodaros procedūromis, kad ši klaida nepasikartotų.