„Denuvo“ nori įrodyti, kad jų apsauga nelėtina žaidimų spartos

„Irdeto“ – bendrovė, kuri 2018 m. įsigijo „Denuvo“ – tradiciškai tylėjo apie bet kokią kritiką, mestą jos DRM programinei įrangai, tačiau tai netrukus pasikeis. Neseniai duodamas interviu Kyle’ui Orland‘ui iš „Ars Technica“, „Irdeto“ vaizdo žaidimų padalinio vadovas Steve‘as Huin‘as paaiškino, kad jo bendrovė puikiai supranta, jog skaitmeniniai piratai ir žaidimų bendruomenė neigiamai vertina „Denuvo“.

Huin‘as sako, kad jo nestebina, jog piratai ir žaidimų nulaužimų kūrėjai nekenčia „Denuvo“, ir pabrėžia, kad tokios programinės įrangos technologijos kaip „Denuvo“ užtikrina, kad žaidimų studijos uždirba pinigus iš savo darbo, todėl gali šias pajamas skirti naujų žaidimų kūrimui. Jis taip pat nori, kad žaidėjai suprastų, jog „Denuvo“ sukūrė žaidėjai iš didelės meilės žaidimams, „siekdami, kad pramonė taptų geresnė ir stipresnė“.

Internete galima greitai surasti, kad dauguma žaidėjų mano, jog „Denuvo“ yra blogas dalykas, sako Huin‘as. Kai „Intel“ pristatė „Alder Lake“ procesorius, „Denuvo“ kelis mėnesius apsunkino daugelio žaidėjų gyvenimą. Kartais kūrėjams sunkiai sekasi suderinti „Denuvo“ su jų žaidimais, todėl kai kurie, pavyzdžiui, „Square Enix“ ir „Capcom“, net nusprendžia pašalinti „Denuvo“ iš savo žaidimų, kai praeina pradinė pardavimų banga.

Dėl „Denuvo“ apribojimų techninės įrangos skaičiui apžvalgininkams gali būti sunkiau išbandyti procesorių ir vaizdo plokščių našumą keliuose kompiuteriuose, nelaukiant, kol 24 valandų laikmatis bus atstatytas. Tai taip pat gali paveikti dideles šeimas turinčius žmones, kurie bando dalytis savo žaidimų bibliotekomis. Taip pat paminėkime ir tai, kad bet kokia „Denuvo“ aktyvavimo serverių problema gali sutrukdyti žaisti savo žaidimus. Kai kurie žmonės, bandantys žaisti žaidimus „Steam“ platformoje per „Proton“, taip pat susidūrė su problemomis paleidžiant „Denuvo“ apsaugotus žaidimus.

Vis dėlto Huin‘as labiau nerimauja dėl teiginių, kad „Denuvo“ daro didelį poveikį našumui, ypač procesoriui reikliuose žaidimuose, kuriuose svarbus kiekvienas laisvas procesoriaus ciklas. Kartais patys kūrėjai kaltino prieštaringai vertinamą programinę įrangą dėl kadrų dažnio kritimo ir kitų problemų. Huin‘as sako, kad viešai palyginti žaidimus su „Denuvo“ ir be jos neįmanoma neturint prieigos prie apsaugotos ir neapsaugotos žaidimo kopijos, be to, viskas tampa sudėtinga, nes žaidimai paprastai po išleidimo sulaukia kelių pataisymų.

Dėl to „Irdeto“ siekia išsklaidyti tokias pretenzijas, kurdama specialią programą, pagal kurią patikima žiniasklaida gaus abi atitinkamas žaidimo kopijas, kad galėtų patikrinti, ar yra koks nors reikšmingas našumo skirtumas tarp žaidimo su „Denuvo“ ir be jos. Nepriklausomi bandymai neabejotinai padėtų susidaryti geresnį vaizdą apie „Denuvo“ poveikį konkrečiam žaidimui, todėl teks palaukti ir pažiūrėti. Huin‘as sako, kad bendrovė planuoja pradėti programą vėliau šiais metais, tačiau konkreti data dar nenustatyta.