Didėjanti SSD paklausa sustabdys NAND atminties pigimą

Pastaruoju metu SSD kaupikliai pigo, nes pigo NAND atmintis. Tokia tendencija buvo nuo 2017 metų galo iki pat dabar, bet greitu metu tai pasibaigs. Pastaruoju metu NAND kainos krito apie 10 % per ketvirtį, o tai atsispindėdavo galutiniuose produktuose – SSD kaupikliuose. Kainos krito dėl to, kad rinkoje buvo per daug NAND atminties, kitaip sakant, pasiūla viršijo paklausą. Tikimasi, kad trečiame ketvirtyje paklausa pasivys pasiūlą ir tai sustabdys tolimesnį kainų mažėjimą.

Norintys dar pigesnių SSD neturėtų nusiminti, nes ilgalaikėje perspektyvoje planuojama dar pigesnė NAND atmintis.

Dabartinis kainų stabilizavimasis bus įtakotas išaugusios SSD kaupiklių paklausos. Tai lemia ir įvairių kompiuterių pardavėjų noras į savo produktą įmontuoti greitą NVMe SSD. Išmanieji telefonai irgi turi savo vaidmenį. Nors bendrai jų pardavimai mažėja, bet kiekviename telefone atminties kiekis auga, tad NAND atminties reikia daugiau.