DirectX 12 debiutuoja „Windows 7“ platformoje su „World of Warcraft“

„Windows 7“ bene geriausiai vertinama „Microsoft“ operacinė sistema ir net dabar yra tokių, kurie atsisako naudoti naujesnę „Windows 10“ versiją. Žaidėjai buvo priversti migruoti į „Windows 10“ platformą, nes senesnė operacinės sistema paprasčiausiai nepalaiko DirectX 12.

Mūsų laukia labai įdomi naujovė, nes „Blizzzard“ pasinaudojo savo įtaka ir „World of Warcraft“ gaus „DirectX 12“ palaikymą „Windows 7“ operacinėje sistemoje. Nežinia, dėl ko „Microsoft“ nusileido, bet jie sutiko leisti DirectX 12 veikti ir senesnėje operacinėje sistemoje. Visa tai daroma dėl to, kad „World of Warcraft“ išleistas DirectX 12 atnaujinimas 2018 metų gruodį suteikė nemažai papildomos spartos ir kompanija norėją tą spartą pasiūlyti žaidėjams naudojantiems „Windows 7“.

Kol kas tik „World of Warcraft“ naudos DirectX 12 „Windows 7“ operacinėje sistemoje, bet neatmetame galimybė, kad tokių žaidimų ateityje bus ir daugiau.