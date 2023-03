DRAM atminties kainos mažėja ir mažės toliau

Remiantis „TrendForce“ ataskaita, 2023 m. pirmąjį ketvirtį DRAM kainos sumažėjo 20 proc. Tai yra besitęsiantis DRAM rinkos nuosmukis, nes pardavimai lėtėja visuose pramonės sektoriuose. Kai kurie DRAM gamintojai jau pradėjo atleidinėti darbuotojus, nes jų pajamos smarkiai mažėja. Tikimasi, kad antrojo 2023 m. ketvirčio kainos kris dar 10-15 %.

Nepaisant to, kad gamyba jau sumažinta, asmeninių kompiuterių gamintojai vis dar turi 9-13 savaičių DRAM atsargų. Atrodo, kad mobiliojo ryšio sektoriuje atsargų lygis yra sveikesnis, nes mobiliojo ryšio gamintojai konservatyviau vertino savo planus. Nepaisant to, tikimasi, kad mobiliosios DRAM atminties kainos taip pat sumažės 10-15 %. Kadangi vartotojų DRAM paklausa buvo maža, tiekėjai ieškojo pardavimų serverių sektoriuje, tačiau dėl to tiesiog susikaupė didžiulės serverių DRAM atsargos.

Pastaruoju metu sparčiai populiarėjančios mašininio mokymosi priemonės, pavyzdžiui, ChapGPT, kurios labai priklauso nuo grafikos procesorių skaičiavimo galios, regis, taip pat neturėjo įtakos grafikos pagrindu pagamintų DRAM paklausai, nes prognozuojamas panašus nuosmukis kaip ir kitose lentelėje nurodytose kategorijose. „TrendForce“ kol kas nepateikia 2023 m. antrojo pusmečio prognozių, nes teigia, kad neaišku, ar paklausa atsigaus.