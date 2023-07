DRAM atminties kainų mažėjimas beveik sustos

„TrendForce“ praneša, kad DRAM tiekėjams toliau mažinant gamybą, kas ketvirtį palaipsniui mažėja bendra DRAM atminties pasiūla. Kita vertus, sezoninė paklausa padeda mažinti tiekėjams daromą spaudimą atsargoms. „TrendForce“ prognozuoja, kad trečiąjį ketvirtį DRAM atminties kaina sumažės 0~5 %. Nepaisant bendrų tiekėjų pastangų, atsargų lygis išlieka aukštas, todėl kainos išlieka žemos. Nors gamybos mažinimas gali padėti sumažinti ketvirtinį kainų kritimą, apčiuopiamas kainų atsigavimas gali būti pastebimas tik 2024 m.

Tikimasi, kad trijų didžiausių tiekėjų DDR4 atminties gamybos mažinimo nauda išryškės trečiąjį ketvirtį. Be to, tiekėjams daromas spaudimas dėl atsargų iš dalies sumažėjo dėl to, kad 2023 m. antrąjį ketvirtį keli OEM gamintojai agresyviai pirko mažomis kainomis. Vertinant vidutines kompiuterių DRAM produktų kainų tendencijas trečiąjį 2023 m. ketvirtį, matyti, kad DDR4 ir toliau bus nuolatinė perteklinė pasiūla, todėl tikimasi, kad ketvirčio kaina sumažės 3~8 %. Prognozuojama, kad DDR5 kainos, kurioms įtakos turi tiekėjų pastangos išlaikyti kainas ir nepatenkinta pirkėjų paklausa, per ketvirtį sumažės 0-5 %. Prognozuojama, kad trečiąjį ketvirtį bendra asmeninių kompiuterių DRAM atminties kaina per ketvirtį sumažės 0~5 %.

Grafikos DRAM: tikimasi, kad trečiąjį ketvirtį dėl NVIDIA RTX 40 serijos ir tradicinio sezono piko metu gerokai padidės grafikos DRAM, ypač GDDR6 16Gb, paklausa. Tačiau atsižvelgiant į tai, kad pirkėjai antrąjį ketvirtį iš anksto sukaupė atsargų ir dabar turi daug atsargų, tiekėjai gali būti nepajėgūs didinti kainų rinkoje, kurioje ir toliau išlieka perteklinė pasiūla. Todėl prognozuojama, kad trečiąjį ketvirtį pagrindinės GDDR6 16Gb atminties rinkos kaina per ketvirtį sumažės 0~5 %, o tai atspindės maždaug 0~5 % grafikos DRAM kainos sumažėjimą.