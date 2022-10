EA planuoja „Need for Speed Unbound“ išleisti gruodžio 2 d., pateikia treilerį

EA išleis dar vieną „Need for Speed“ frančizės žaidimą – „Need for Speed Unbound“. Žaidimas pasirodys jau gruodžio 2 dieną ir žadama, kad jame išvysime realistiškiausiai atrodančius automobilius per visą „Need for Speed“ istoriją. Vėl galėsime stipriai keisti automobilių išvaizdą ir juos visaip gerinti. Pagrindinis būsimo žaidimo herojus bus reperis A$AS Rocky.

Trumpai apie būsimą žaidimą treileryje.