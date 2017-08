EMIB technologija leis „Intel“ gaminti procesorius pigiau

Kiekviena su CPU, GPU ar kitų puslaidininkių gamyba užsiimanti kompanija puikiai žino, kad kuo didesnis produktas, tuo mažesnė sėkminga jo gamybos išeiga. Maža to, tradiciniuose procesoriuose visi jį sudarantys komponentai gaminami naudojant tą patį technologinį procesą, pavyzdžiui 32 nm, 22 nm ar 14 nm.

Pamačiusi, kokiu keliu pasuko AMD su savo naujausiais „Threadripper“ bei EPYC procesoriais, kurie yra sulipdyti ir dviejų arba keturių šerdžių galutiniu variantu pirkėjui pateikiant 16/32 branduolių produktą tuo pačiu išlaikant žemus gamybos kaštus, „Intel“ nusprendė ieškoti sau tinkančio heterogeninio dizaino. Tiesa, gigantas galvoja apie pažangesnį dizainą, kuris leistų skirtingus procesoriaus mazgus gaminti taikant skirtingą technologinį procesą – tai leistų kiekvienai CPU daliai būti pagamintai pagal jai optimizuotą gamybos procesą. Pavyzdžiui, kompaniją itin domina galimybė tam tikras dalis, kurioms ne itin tinka mažesni techprocesai, gaminti pagal senesnę, subrendusią „formulę“. Papildomai išskirstydama CPU į mažesnes šerdis „Intel“ turės spręsti vidinės sąsajos (angl. interconnection) problemą, mat šerdis sujungianti grandinė privalo pasižymėti aukštu efektyvumu, dideliu pralaidumu ir mažu vėlinimu, tačiau pagrindine problema išlieka kaina ir tankis pagrindiniais šių dienų standartais padarant multi lustinį paketą arba interpozerį. Pastarąjį sprendimą AMD naudoja apjungiant „Fiji“ ir „Vega“ grafinius procesorius su HBM atmintimi. Interpozeris garantuoja itin greitą tarpusavio ryšį, be to leidžia siliciui bendrauti su po juo esančiu paketu dėka TSV (Through Silicon Via) technologijos. Deja, šis jungimo būdas yra išties brangus ir dėl didėjančios apimties nėra pats geriausias pasirinkimas dideliems daugiašerdžiams procesoriams.

„Intel“ pasiruošusi sukurti ir panaudoti daugelį anksčiau paminėtų minusų pašalinančią EMIB (Embedded Multi-die Interconnect Bridge) technologiją. Šio metodo esmė – silicio tiltelių, kurie veiks kaip tanki apjungimo magistralė, įterpimas į paketo substratą. Toks sprendimas kainuos mažiau už interpozerį, teoriškai išlaikant tuos pačius jungimosi privalumus su galimybe, esant poreikiui, tiltelių skaičių padidinti.

Vis gi šios technologijos greitas pritaikymas staliniuose procesoriuose mažai tikėtinas ir labiausiai tinkantis serverinei „Xeon“ produkcijai. Kartu „Intel“ atriša sau rankas dėl „Xpoint“ atminties, kuri galėtų veikti kaip itin spartus L4 lygio kešas, integravimo į patį procesorių.