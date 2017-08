Lenkta ir spalvinga ateitis:

„Philips“ monitoriai IFA 2017 parodoje

Pagrindinės šių metų temos yra monitoriai, siūlantys naujausias spalvų technologijas, elegantišką lenktumą ir nuostabias pramogas.

Amsterdamas, 2017 m. rugpjūčio 29 d. — 22-oje salėje, lankytojai gali atrasti jaudinantį naują „Philips“ monitorių asortimentą, kuriame yra plati lenktų monitorių kolekcija, aukšto dinaminio diapazono (HDR) technologija geresniam nei kada nors kontrasto ir spalvų atkūrimui, ateities raiška (8K) ir įspūdingi monitorių sprendimai profesionalams.

Lenktumas, spalvos ir pramogos

„Philips“ monitorių 2017-2018 m. asortimente yra dvi pagrindinės temos: lenktas dizainas ir išskirtinis spalvų atkūrimas. Dar daugiau modelių buvo įtraukta į jau ganėtinai platų „Philips“ lenktų monitorių, kurių dydis yra nuo 27 iki 49 colių, asortimentą. Lankytojai gali pirmieji patirti didesnį dėmesio sutelkimą ir pasinėrimą, kuriuos siūlo šie monitoriai, – net gi triukšmingoje gausiai lankomos parodos aplinkoje.

Dar daugiau, platus lenktų monitorių asortimentas taip pat pasižymi naujausiomis spalvų technologijomis. Viena išskirtinių „Philips“ monitorių spalvų atkūrimo technologijų yra HDR, kuri siūlo didesnį spalvų gylį ir spindėjimą, –puikios naujienos vaizdų ir pramogų sritims. Taip pat parodoje pristatomos „Ultra Wide-Color“ ir „Quantum Dot“ technologijos, kurios yra įdomios tiek namų naudotojams, tiek ir profesionalams, pvz. dizaineriams ir fotografams.

Žvilgsnis į naujus horizontus: 8K raiška, jungčių įvairovė ir daugiaekranės aplinkos

4K raiškai populiarėjant plačiojoje rinkoje, aukštesnės raiškos „Philips“ monitoriai jau pasirodė horizonte – 8K. Ateities 8K UHD raiška turi dvigubai didesnę horizontalią ir vertikalią rezoliuciją nei 4K UHD, iš viso keturis kartus daugiau pikselių. IFA stendo lankytojai gali pirmieji patirti 8K raiškos tikslumą.

Keturiose pusėse berėmis dizainas taps naują formą lemiančiu veiksniu būsimam profesionalių Philips monitorių asortimentui ir kurs, iš tiesų, vientisą išvaizdą, kuri idealiai tinka daugiaekranių aplinkų kūrimui ant darbo stalo.

Be to dauguma būsimų „Philips“ monitorių turės USB-C jungtį ir teiks pilną išplėstųjų jungčių funkcionalumą (USB Docking) per įvairias jungtis, kad atitiktų naujus nešiojamų kompiuterių jungčių standartus ir lanksčios darbo aplinkos poreikius.

Aplankykite mus ir pirmieji patirkite naujų „Philips“ monitorių inovacijas!

Šiek tiek informacijos apie parodos ryškiausius produktus:

„436M6VBPAB“ – būsimos „Philips Momentum“ serijos narys, kurį galima pamatyti pramogų erdvėje – 4K HDR ekranas su unikalia „Ambiglow“ funkcija, tai visa apimantis sprendimas kelių užduočių vienu metu atlikimui ir pramogoms, suteikiantis USB-C išplėstųjų jungčių ir galimybę krauti nešiojamąjį kompiuterį tuo pačiu metu. Šis monitorius gali veikti kaip pagrindinė jungčių stotelė ir jūs galite jį lengvai naudoti su bet kuriais įrenginiais – nuo naujausių 4K žaidimų konsolių iki aukščiausios klasės grafiką apdorojančių kompiuterių, skirtų dizaineriams.

„328P8K“ – šis monitorius ne tik turi stulbinantį berėmį dizainą, bet taip pat daro įspūdį akinančia 8K raiška dideliame 32-jų colių dydžio ekrane. Jis taip pat pritaikytas komfortui ilgai trunkančio profesionalaus darbo metu, nes „Smart Ergo Base“ stovas leidžia lengvai sureguliuoti ekraną bet kokiai padėčiai, o USB stotelės išplėstųjų jungčių funkcionalumas leidžia lengvai valdyti visus išorinius įrenginius.

„492P8″ – „UltraWide“ monitorius, turintis stulbinantį lenktą dizainą, yra sukurtas kelias užduotis tuo pačiu metu atliekantiems naudotojams. Šis 49-ių colių grožis visiškai atstoja du 27-ių colių monitorius. Dar daugiau, šis ekranas turi naujausią USB-C išplėstųjų jungčių funkcionalumą, leidžiantį prijungti visus išorinius įrenginius ir naudoti jį kaip jungčių stotelę, kuri perduoda srautinius vaizdo ir garso duomenis per vieną kabelį, ir tuo pačiu metu krauna nešiojamąjį kompiuterį.

Tai yra tik keli ryškiausi monitoriai, kurie laukia lankytojų. Stendas kuria visapusiškus potyrius, atrandant jaudinantį monitorių pasaulį profesionaliems ir namų naudotojams, su plačiu specifikacijų ir dydžių pasirinkimu, kuris patenkins kiekvieno poreikį.

MMD produktai yra eksponuojami IFA 2017 parodos 22-oje salėje.