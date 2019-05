„Epic Games“ parduotuvė dabar nemokamai dalina „RiME“ žaidimą

„Epic Games“ parduotuvė laikosi savo pažado ir toliau kas dvi savaites visiškai nemokamai dovanoja žaidimą. Šį kartą tai yra „RiME“ žaidimas, jį nemokamai bus galima gauti iki gegužės 30 dienos. Šį kartą žaidimas nemokamai dalinamas tik savaitę, nes vyksta išpardavimas ir nemokamas žaidimas bus keičiamas kas savaitę.

„RiME“ žaidimo vertė yra 35 €, o pasiūlymą jį gauti nemokamai rasite čia. Norint nemokamo žaidimo būtinai reikės turėti „Epic Games“ paskyrą.

MINIMUM:

Requires a 64-bit processor and operating system

OS: Windows 7 64-bit

Processor: Intel Core i5 2310 2.9 GHz / AMD FX-6300

Memory: 4 GB RAM

Graphics: GTX 550 Ti 1GB/ Radeon 6950 1GB or better

Storage: 7700 MB available space

RECOMMENDED:

Requires a 64-bit processor and operating system

OS: Windows 10 64-bit

Processor: Intel i5 3570k / AMD FX-8350

Memory: 8 GB RAM

Graphics: GTX 770 2GB / Radeon R9 280X 3GB or better

Storage: 7700 MB available space