Europoje telefonų pardavimai ir toliau mažėja

Remiantis „Counterpoint Research“ duomenimis, pirmasis ketvirtis buvo prasčiausias pirmasis išmaniųjų telefonų tiekimo Europoje ketvirtis nuo 2013 m. antrąjį ketvirtį rinka smuko dar 13 %, palyginti su pirmuoju ketvirčiu, ir iš viso buvo parduota 40,3 mln. vienetų – tai blogiausias antrasis ketvirtis nuo 2020 m. Antrą ketvirtį palyginus su praėjusių metų antruoju ketvirčiu, rinka smuko 11 %, tačiau tai neparodo visos įdomios dinamikos. Išmaniųjų telefonų gamintojams trukdė karas, nestabili ekonomika ir COVID-19 atgimimas.

„Samsung“ ir „Apple“ sekėsi gerai – jų pardavimai ir rinkos dalis padidėjo palyginus su tuo pačiu praėjusių metų laikotarpiu. Vis dėlto, palyginti su šių metų I ketvirčiu, abiejų gamintojų pardavimai smarkiai sumažėjo. „Samsung“ atveju 2021 m. II ketvirtis buvo silpniausias ketvirtis per daugiau nei dešimtmetį, nes tuo metu bendrovė kovojo su Vietnamo gamyklų uždarymu. Dėl to šio II ketvirčio skaičiai nėra tokie įspūdingi. Tam yra ir dar vienas paprastas paaiškinimas – „Samsung“ pasitraukė iš Rusijos, dėl to, palyginti su pirmaisiais trimis šių metų mėnesiais ir sumažėjo pardavimai. Pasak „Counterpoint“, tas pats pasakytina ir apie „Apple“. Pardavimai liko stiprūs dėl populiaraus „iPhone SE“ (2022 m.), tačiau bendras pardavimų kiekis nebuvo toks didelis, koks galėjo būti, nes „Apple“ irgi pasitraukė iš Rusijos rinkos.

„Xiaomi“ patyrė priešingą nei „Samsung situaciją“. 2021 m. II ketvirtis – geriausias jos visų laikų ketvirtis Europos rinkoje, o 2022 m. II ketvirtis – ne toks. Tačiau bendrovei buvo naudingas „Samsung“ ir „Apple“ pasitraukimas iš Rusijos, kuris leido jai parduoti daugiau telefonų ten.

„Deja, padėtis Europoje išlieka niūri. Daugelis Europos šalių artėja prie recesijos, o daugelyje šalių, ne tik Rusijoje ir Ukrainoje, auga vidaus politinė įtampa, pavyzdžiui, Prancūzijoje, Vokietijoje ir Jungtinėje Karalystėje. Vis dėlto išliekame kupini vilties, kad dugnas pasiektas ir trajektorija netrukus turėtų pasukti aukštyn, tačiau atsigavimas greičiausiai bus ilgas ir lėtas“, – sakė „Counterpoint Research“ asocijuotasis direktorius Jan Stryjak.