„Final Fantasy XVI“ į asmeninių kompiuterių platformą atkeliaus rugsėjo mėnesį

„Square Enix“ oficialiai atskleidė asmeniniams kompiuteriams skirtą „Final Fantasy XVI“ versiją, praėjus vos kelioms savaitėms po to, kai žaidimas pasirodė NVIDIA tvarkyklėse. Žaidimas pasirodys asmeniniams kompiuteriams per „Steam“ ir „Epic Games Store“ rugsėjo 17 d. Be to, „Square Enix“ išleido nemokamą demonstracinę žaidimo versiją, kurioje pateikiama įžanginė žaidimo dalis.

Po žaidimo pasirodymo AMD paskelbė, kad „Final Fantasy 16“ palaikys jų FSR 3 technologiją asmeniniuose kompiuteriuose. Šiuo metu tikimasi, kad žaidimo išleidimo metu bus palaikomos ir alternatyvios vaizdo išdidinimo technologijos, pavyzdžiui, DLSS ir XeSS.

Žaidimas asmeniniams kompiuteriams bus prieinamas keliais pavidalais. Pirmiausia yra „bazinis“ žaidimas (kainuoja 49,99 eurų) ir „Complete“ leidimas (69,99 eurų), į kurį įeina pirmieji du žaidimo DLC.

Iki šiol „Final Fantasy 16“ buvo išskirtinis „PlayStation 5“ žaidimas. Šiuo metu nėra jokių požymių, kad šis žaidimas pasirodys „Xbox“ X/S serijos konsolėse. Kompiuteriuose žaidėjai gali tikėtis, kad šį žaidimą galės žaisti didesniu kadrų dažniu ir raiška nei konsolinę versiją. Tai reiškia, kad daroma prielaida, jog turite galingesnį asmeninį kompiuterį nei „PlayStation 5“.