FTC bandys blokuoti „Microsoft“ vykdomą „Activision“ įsigijimą.

JAV federalinė prekybos komisija (FTC) ketvirtadienį paskelbė, kad kreipsis į teismą, siekdama užblokuoti „Microsoft“ vykdomą „Activision“ įsigijimą. Ieškinys nebūtinai žlugdys sandorį, nes „Microsoft planuoja su juo kovoti ir turi nemažai šansų laimėti.

Ieškinys grindžiamas nuogąstavimais, kad „Microsoft“ gali pasinaudoti įsigijimu, kad pakenktų konkurentams, pavyzdžiui, „Sony“, apribodama arba pablogindama prieigą prie „Activision“ žaidimų, tokių kaip „Call of Duty“, „World of Warcraft“ ar „Overwatch“. FTC Konkurencijos biuro direktorė Holly Vedova kaip įrodymą nurodė neseniai „Microsoft“ įsigytą „Bethesda“. Būsimi „Bethesda“ žaidimai, tokie kaip „Starfield“ ir „Redfall“, neturės „PlayStation“ versijų.

FTC baiminasi, kad „Microsoft“ gali pakenkti konkurencijai pablogindama „Activision“ žaidimų patirtį konkuruojančiose platformose, pakeisdama jų kainas arba iš viso jų atsisakydama. Komisijos pareiškimai atkartoja „Sony“ prieštaravimus dėl įsigijimo. Pagrindinė „Microsoft“ konkurentė konsolių srityje ne kartą išreiškė susirūpinimą, kad ji pablogins „Call of Duty“ žaidimų kokybę „PlayStation“ sistemoje arba visiškai jų atsisakys.

„Microsoft“ nuolat neigia „Sony“ teiginius. Šios savaitės pradžioje „Microsoft“ prezidentas ir pirmininko pavaduotojas Brad Smith sakė, kad būtų ekonomiškai neracionalu nutraukti „Call of Duty“ leidybą „PlayStation“ sistemoje dėl to, kad ją žaidžia daug žmonių. Smith taip pat patvirtino, kad „Microsoft“ pasiūlė teisiškai vykdytiną susitarimą, pagal kurį „Call of Duty“ seriją „PlayStation“ platformoje būtų leidžiama 10 metų.

„Activision“ generalinis direktorius Bobby Kotick įsitikinęs, kad „Microsoft“ pasipriešins FTC ieškiniui. Vidiniame bendrovės elektroniniame laiške B. Kotick teigė, kad FTC byloje „daugiausia dėmesio skiriama ideologijai ir klaidingiems įsitikinimams apie technologijų pramonę“.

Įsigijimui turi pritarti viso pasaulio reguliavimo institucijos. Kol kas sutikimą davė tik Brazilija, Saudo Arabija ir Serbija. Jungtinė Karalystė ir ES atidžiai stebi sandorį dėl tų pačių „Sony“ ir FTC išreikštų nuogąstavimų. Net jei „Microsoft“ laimės teisinius ginčus, procesas gali užsitęsti ir po numatomos „Activision“ įsigijimo datos, kuri numatyta kitą vasarą.