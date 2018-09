„GeForce RTX 2080 Ti“ išleidimas atidedamas savaitei

„nVidia“ forume vienas iš moderatorių pranešė įdomią žiną. Jo teigimu, realus GTX 2080 Ti vaizdo plokščių išleidimas atidedamas savaitei. Kitaip sakant, šią vaizdo plokštę bus galima nusipirkti ne rugsėjo 20, o 27 dieną.

Tie, kas RTX 2080 Ti vaizdo plokštę užsisakė iš anksto, irgi gaus kiek ilgiau palaukti, nes išankstiniai užsakymai bus pradėti vykdyti rugsėjo 20-27 dienomis. Su RTX 2080 viskas lieka taip pat, jos išleidimas kaip ir planuota įvyks rugsėjo 20 dieną.

Manoma, kad RTX 2080 Ti atidėjimas liečia tik „nVidia“ „Founders Edidion“ vaizdo plokštes, kaip bus su partnerių parengtais modeliai dabar nėra aišku.

Hi Everyone, Wanted to give you an update on the GeForce RTX 2080 Ti availability. GeForce RTX 2080 Ti general availability has shifted to September 27th, a one week delay. We expect pre-orders to arrive between September 20th and September 27th. There is no change to GeForce RTX 2080 general availability, which is September 20th. We’re eager for you to enjoy the new GeForce RTX family! Thanks for your patience.